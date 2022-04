Blandine PEZÉ

Je suis une jeune femme dynamique et je m'adapte rapidement à un nouvel environnement professionnel.



Mon atout principal est la polyvalence. En-effet, grâce à mes expériences variées, je possède des compétences en secrétariat, en comptabilité mais aussi en ressources humaines.

Cela me permet de travailler dans plusieurs services d'une même entreprise.



Par ailleurs, je parle l'anglais ainsi que l'allemand. Je suis capable d'assurer l'accueil physique et téléphonique, de saisir des courriers commerciaux, de préparer des supports de communication et de traduire dans ces deux langues.

La maîtrise de deux langues étrangères est un véritable atout !



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et nous pourrons alors étudier ensemble la possibilité d'une collaboration future.



Mes compétences :

Langues

Musique

Tourisme

Voyages