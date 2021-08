Blandine PIERSON

Actuaire diplômée en 1988, je suis également titulaire d'un DEUG de mathématiques appliquées en sciences sociales mention sociolgie. Je parle allemand anglais et espagnol. J'ai travaillé trois ans aux AGF en assurance directe Vie, puis 12 ans chez Gerling Konzern Globale, en tant que souscripteur de réassurance de personnes, marchés France & Maghreb.

2004-2006, tournant radical vers la montagne et le tourisme qui y est associé. J'ai suivi une formation en création d'entreprise de tourisme rural, puis j'ai effectivement créé mon entreprise le temps d'un été (2005) proposant de la restauration à toute heure dans un chalet d'alpage.L'hiver 05/06, j'ai été saisonnière comme assistante de direction dans un centre de vacances en station.

Au printemps 2006, j'ai suivi une formation de gardien de refuge, sanctionnée par un DEUST délivré par l'université de Toulouse.

aout 2006 - février 2007 : "retour aux sources" : mission d'actuariat à MATMUT Vie pour 6 mois.

Au 19 février 2007, je réintègre la réassurance, en entrant à la Caisse Centrale de Réassurance comme responsable de l'actuariat.

Et je mets entre parenthèses mes rêves de grand air.

Actuellement, responsable au sein du département vie, du contrôle, des résultats et , en tant que souscripteur, des marché Scandinave et Israëlien.

Au sein de l'ERM depuis 2011 :

Chargée d'inventaire et d'analyses de portefeuilles Vie de 2011 à 2014.

Fonction Actuarielle Vie depuis janvier 2015 jusqu' à juillet 2018

Assistante AMOA et business analyst depuis le 1er juillet 2018



Mes compétences :

Actuariat

Assurance

Assurance Vie

Création

Création d'entreprise

Réassurance

Tourisme

ERM

Contrôle interne

Fonction actuarielle

Provisionnements