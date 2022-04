Blandine PILLOT

ÉTUDES MÉTHODES

- Nomenclature

- Mode opératoire, Gamme de montage

- Chiffrage temps

- Prix de Revient industriel (PRI), Devis

- Étude et mise au point industrielle

- Dossier technique

- Mise en place nouveaux modèles

- Formation, assistance, conseils, suivi technique aux ateliers

- Contrôle temps et activité



QUALITÉ

- Définition critères qualité

- Contrôle produit encours et produit fini

- Commentaire écrits produit à plat et essayage

- Validation modèle pour OK production



MODÉLISME

- Conception et mise au point patronnage

- Digitalisation et gradation

- Élaboration tableaux de mesures



MANAGEMENT

- Encadrement et animation équipe (8 personnes)

- Organisation études et industrialisation

- Respect planning

- Traitement besoin matière et fourniture

- Organisation mise en place assistance méthodes en atelier



Mes compétences :

Conception

Industrialisation

Développement

Qualité

Textile

Développement produit