Guillaume FERSING

Je suis diplômé de l’IPI en Stratégie et Management de projets industriels. J’ai choisi cette formation en alternance, portée sur le Lean Manufacturing, l'amélioration continue, et la gestion d’entreprise afin de mettre à profit mon goût pour l’optimisation.

Je suis animé par le désir constant d’enrichir mes compétences et de relever de nouveaux challenges.





Mes compétences :

Business objects

Lean manufacturing

SMED

Amélioration continue

VSM

Management de projet

5S

Kaizen

Kanban