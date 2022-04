Blandine PUTHET

J'ai une formation en gestion des risques industriels. Je recherche un emploi dans la gestion des risques , et le management HSE



Mes compétences :

- Santé sécurité au travail



- Système de management QHSE, ISO 14001, V2010, OHSAS 18001



- Méthode d’analyse des accidents : arbre des causes , REX, ALARM



- Gestion de crise : organisation de la gestion de crise, plan de continuité d’activité, plan communal de sauvegarde



- Outils et management des risques: cartographie des risques AMDEC APR coordination des vigilances sanitaires , audit, évaluation des pratiques professionnelles, mise en place et suivi d’indicateurs.



