Blandine RAYA

Spécialisée dans le management d’équipe, curieuse, énergique et impliquée, j'ai intégré l'entreprise Carrefour Banque. Elle me permet aujourd'hui de développer mes compétences et celle de mes collaborateurs tout en participant activement à sa stratégie, son évolution et sa croissance.



Je souhaite maintenant développer mon réseau professionnel.



Mes compétences :

Recherche du résultat et de la performance

Déclinaison de l'orientation stratégique

Sens du service client

Mobilisation / esprit d'équipe

Direction d'équipe

Développement des collaborateurs

Technique de commercialisation

Prise de décision

Analyse

Pilotage de l'activité commerciale

Conviction / influence