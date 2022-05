Sébastien GUIGNABAUDET

"Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jours de votre vie." Confucius

Je suis créatif , dynamique et je m'investis énormément dans des projets collectifs. J'aime travailler dans une équipe conviviale, dynamique et qui s'entraide mutuellement.

Mon projet à long terme ce décidera par les opportunités que j'aurais rencontrés.



Mes compétences :

Conseil client

Merchandising

Veille commerciale

Étude de marché

Créatif

Marketing

Esprit d'équipe