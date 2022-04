Blandine REYMANN

Maîtrisez-vous l'information et les données de votre entreprise ? Votre secteur ?

Avez-vous identifié vos risques ? Comment organisez-vous votre stratégie pour anticiper ? Mieux, pour prévenir ?

Contenus, Risques, Influence : votre entreprise a besoin d'Intelligence Stratégique

Surveiller la concurrence ne suffit plus. Evolutions réglementaires nationales et internationales comme le RGPD, cybercriminalité et fraudes, attaques informationnelles, sujets d'image et d'e-réputation, tous s'ajoutent au tableau. Pour les maitriser, if faut les connaître et organiser sa stratégie et sa communication autour.

Avoir une veille à 360° pour vous informer, structurer un programme de sensibilisation pour anticiper et vous protéger, bref, agir pour garantir le développement, la sécurité et la pérennité de votre entreprise, c’est votre priorité aujourd’hui



Je suis votre partenaire pour :

o Propriété intellectuelle, droits d'auteur, dérivés et numériques, et risques afférents, droit de la donnée ici et dans le monde, y compris le RGPD, droit des contrats internationaux

- Expérience sur le terrain à l’international

o Analyse stratégique, gestion du risque et cybersécurité, influence, validation de partenaires à l'international (due diligence)

- Grâce à ma formation executive Management Stratégique et Intelligence économique

o Veille concurrentielle et stratégique, prospection et prospective

- Affinée sur le marché du livre et du numérique, et par une formation aux outils les plus récents



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Développement commercial

Édition numérique

Intelligence économique

Édition

Droits étrangers

Négociation contrats

Négociations multiculturelles

Copyright

Développement international