Merci de me contacter via Linkedin https://www.linkedin.com/in/chrysteleivins car je ne suis pas active sur Viadeo.



Chrystele Ivins dirige la communication institutionnelle et de la responsabilité sociale (RSE) dans des groupes internationaux.

Chrystele Ivins améliore la réputation de l’entreprise en la mesurant et en développant une stratégie et un plan de communication basé sur les forces de l’entreprise (sondages annuels) avec un focus sur la communication digitale y compris réseaux sociaux. Chrystele Ivins gère les situations de crise dans des environnements difficiles. Elle a accompagné la gestion du changement lors de 2 rachats : Pechiney/Alcan et Alcan/Rio Tinto et géré des situations de crise chez ArcelorMittal



Principaux domaines d’expertise :



1. Gestion du changement, communication ressources humaines y compris sondages

2. Communication interne

3. Communication digitale : intranet, site web et réseaux sociaux

4. Relations media

5. Responsabilité sociale de l’entreprise / gestion des parties prenantes

6. Gestion de crises



Mes compétences :

Communication institutionnelle

Marque employeur

Communication digitale

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Gestion de crise