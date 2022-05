Philippe DE MIRIBEL

18 ans d’expérience dans le développement, l’animation et le management de réseaux de distribution et de franchise



- Générer et structurer de la croissance, organiser et reconfigurer des processus

- Mesurer, contrôler et améliorer les performances opérationnelles et financières



- Responsabilité full P&L, management, marketing

- Gestion, compte d'exploitation, processus budgétaire

- Distribution et services BtoB et BtoC

- Gestion de projets



Leader pragmatique, structuré et engagé, esprit d'équipe

Capacité d’analyse et de synthèse, ouverture d’esprit, culture du résultat



pdemiribel@hotmail.fr

https://fr.linkedin.com/in/pdemiribel



Mes compétences :

Distribution

Direction générale

Marketing

Communication

Après-vente

Automobile

Management