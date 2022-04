Sylvain VICHERAT

COMPETENCES DIRECTEUR SERVICE / COORDINATEUR/ RESPONSABLE APV

- Manager, coordonner, recruter, organiser, planifier, analyser, développer, élaborer des stratégies commerciales/marketing, gérer et optimiser les budgets, gérer l’opérationnel, maîtriser les méthodologies et process constructeurs, gérer les procédures de garantie, maîtriser les items constructeurs liés à la satisfaction/recommandation.

- Expert des métiers de l’après-vente, animation de sous-réseaux, négociateur avec les apporteurs d’affaires, connaissance des mesures de sécurité dans les ateliers, gestion des déchets, collaboration active avec les services VN, VO et location.

- Relationship, gestion des litiges, sens de l’organisation, capacité d’analyse et d’interprétation, sens des responsabilités, autonomie, capacité d’adaptation et de flexibilité. Bon sens, écoute active, passionné.



COMPETENCES CONSULTANT APV AUTOMOBILE

- Analyser, conseiller, auditer, évaluer, former, animer, élaborer des stratégies, concevoir des programmes constructeurs et de formations, développer, optimiser, déployer, maîtriser les méthodologies et process constructeurs, réaliser des plans d’actions, concevoir des outils de mesures informatiques, étudier des implantations et aménagements de surface/matériel.

- Expert des métiers de l’après-vente.



COMPETENCES COORDINATEUR PEDAGOGIQUE

Analyser, conseiller, auditer, évaluer, organiser, coordonner, animer, planifier, élaborer des stratégies, conception de contenus et de parcours pédagogiques, concevoir des programmes constructeurs, développer, optimiser, déployer, maîtriser les méthodes pédagogiques, maîtriser les méthodologies et process constructeurs,



COMPETENCES TRANSVERSES POUR UN POSTE DE DIRECTEUR CFA

- Manager, coordonner, recruter, organiser, planifier, analyser, animer, optimiser, développer, élaborer des stratégies, gérer et optimiser les budgets, gérer l’opérationnel, élaborer des parcours de formations/pédagogiques, maîtriser les items liés à la satisfaction/recommandation.

- Relationship, gestion des litiges, sens de l’organisation, capacité d’analyse et d’interprétation, sens des responsabilités, autonomie, capacité d’adaptation et de flexibilité. Bon sens, écoute active, passionné.