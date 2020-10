"La définition de la folie, c’est de refaire toujours la même chose, et d’attendre des résultats différents. – Albert Einstein"

Cette citation résume mon approche au quotidien.

Savoir fédérer une équipe, animer des hommes autour du sentiment qu'il faut en permanence, savoir se remettre en question sur sa stratégie et son attitude, afin d'atteindre son objectif.

La qualité de traitement du client liée à un discours claire et précis sont les deux forces du commerce.



Cyril Rousseau



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Automobile

Négociation

Informatique

Management

Marketing