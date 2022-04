Blandine RICHOUX

Conseillère en formation continue depuis 10 ans pour le réseau des GRETA, mon activité comporte principalement trois champs de compétences:

-l'ingénierie: veille règlementaire, élaboration de réponses sur mesure, appels d'offre

-les relations clients privés et publics: veille sur le marché, élaboration et suivi des actions commerciales, négociations clients

-la conduite d'actions et de dispositifs: élaboration du budget, pilotage, animation d'équipe, recrutement.



Très sensible aux questions de qualité, je suis auditrice au niveau national pour le réseau des GRETA sur la norme GRETAplus.



En congé de formation jusqu'en juillet 2011, je prépare un diplôme en ressources humaines pour élargir mes champs de compétences.



J'apprécie particulièrement la diversité de mon activité de conseillère et le travail collaboratif au sein de notre réseau et avec nos partenaires.



C'est dans cet esprit de découverte permanente que je souhaite enrichir mon réseau avec viadeo.



Mes compétences :

Conseil

Conseil ressources humaines

Formation

Ingénierie

Ingénierie pédagogique

Ressources humaines