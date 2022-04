Blandine ROBERTS

Directrice des Ressources Humaines dans une société de services à la personne :

-Supervision de la Gestion des Ressources Humaines : être le garant de la politique RH et le relai de la Direction.

-Recrutement : recensement des besoins en recrutement, pilotage du recrutement du personnel terrain et administratif, formation et intégration des nouveaux entrants.

- Formation : recensement des besoins en formation, participation à la mise en place du plan de formation, organisation des formations, relation avec les OPCA (demandes de prises en charge…)

- Administration du personnel : constitution et mise à jour des dossiers du personnel (contrats de travail, DPAE, visites médicales, tires de séjour…), avenants, absences, congés…

- Gestion du disciplinaire : suivi des procédures disciplinaires, suivi des contentieux prudhommaux.

- Mise en place et suivi des tableaux de bord : tableaux statistiques et reporting RH.

- Développement RH : mise en place des procédures RH, pilotage des projets RH et participation à la conduite du changement qui en résulte, réalisation des entretiens annuels du personnel terrain et administratif.

- Conseil RH : conseil auprès du personnel terrain et administratif sur tous les sujets RH.

- Veille juridique et sociale : suivi et application de la législation du travail.





Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion du personnel

Recrutement

Formation

Management