Blandine ROYER

• Autonome et proactive.

• Contacts de haut niveau.

• Accueil physique et téléphonique.

• Interface avec les interlocuteurs internes et externes (clients, directeurs, filiales, ...).

• Intégration des nouveaux consultants.

• Gestion d’agendas complexes.

• Organisation des réunions pour l'ensemble des équipes commerciales.

• Organisation d’événements ponctuels (journées de présentation, séminaires,…).

• Coordination des déplacements en France et à l'étranger (passeports, billets d’avion, réservation d’hôtel…).

• Publications Presse des annonces commerciales dans les magazines (logiciel InDesign).

• Services Généraux (commande de fournitures, maintien des locaux, gestion des contrats fournisseurs, …).

• Maîtrise du Pack Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint).

• Langues étrangères : Anglais (B2), Espagnol (usuel), Japonais (usuel).



Mes compétences :

Assurance

Commercial

Banque

Conseil immobilier