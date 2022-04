Blandine SAGLIER

COMPETENCES



* ventes grands comptes

* developpement de réseaux

* management d'équipes commerciale et technique

* gestion centre de profil (P&L, restructuration)

* marketing opérationnel



FORMATION



CEP - INSEAD 2006

Ecoles des ventes IBM (major) - 1996

3eme cycle management - 1990

Anglais professionnel



Depuis 2012 - IBM CLIENT EXECUTIVE - Danone Groupe



2009 - IBM CLIENT EXECUTIVE Distribution - Kering

Ex Groupe PPR - Groupe Kesa/Darty



2003/2009 - IBM RESPONSABLE DES ALLIANCES

* EDITEURS RESEAUX TELECOM (Cisco, avaya, nortel, juniper, genesys) et BO

* SYSTEME INTEGRATEURS (CAPGEMINI - ATOS FRANCE)



2001/2003 - SENIOR MANAGER BU INFRASTRUCTURE - Communication et Systèmes - CSSI



2000/ 2001 - RESPONSABLE COMMERCIALE (solution d'e communication)start up W3Interactive



1992/2000 - RESPONSABLE PARTENAIRE SCC (1#)/IBM



1991/1992 CONSULTANT RH - Cohérence Groupe IGS



INFORMATIONS PERSONNELLES

* pratique du théâtre

* funboard, course à pied, ski, trecking ...