Nicolas HENNERON

Depuis toujours j'ai été attiré par le monde du sport..

je retrouve dans la création d'entreprise les mêmes caractéristiques:

le challenge,

le dépassement de soi,

l'esprit d'équipe,

et bien-sur une sensation au moment de la victoire qui sont la finalité des deux

et une fois que l'on a eu cette sensation que se soit dans le sport ou dans la vie en général on fait tout pour que cette sensation soit là à chaque épreuves



Mes compétences :

Esprit d'équipe

INGENIEUX

Tennis de table

Achat

Manager

Volontaire

Negociation