Blandine TOURNEUX

Cadre généraliste en gestion, j'ai su adapter mon savoir faire et mon savoir être autant en :

- associations,

- groupement d'employeurs,

- P.M.E.,

- secteur public.

Tout au long de ma carrière professionnelle, j'ai su évoluer, me former, m'adapter, transmettre, animer et prendre en charge de nouvelles missions, tout en respectant les délais et la qualité exigée.

De plus, je sais être force de propositions ; ceci afin d'atteindre les objectifs du projet associatif ou d'entreprise,

Par ailleurs, les valeurs humaines et l'éthique du milieu dans lequel j'évolue représentent, selon moi, une importance capitale pour la réussite du projet .