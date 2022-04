Blandine TRAN VAN

J'ai travaillé dans une agence départementale de développement touristique et dans un établissement public de bassin à la mise en place d'étude touristique et à l'accompagnement des porteurs de projets dans les différentes démarches précédant leur réalisation/conception.

La logique de montage de projet et l'aide aux porteurs de projet sont deux dimensions qui m'intéressent.

J'essaye donc de l'élargir à des secteurs autres que celui du tourisme en m'engageant dans d'autres structures ayant des valeurs sociales et solidaires comme les Petits Débrouillards, association citoyenne de découverte de la démarche expérimentale et de la culture scientifique et technique qui propose aux publics scolaires et des quartiers de devenir acteur de leur découverte.

Ainsi, par l'organisation et la réalisation de différents ateliers et stages j'amène les publics enfants et adolescents, à cheminer dans la découverte de différentes thématiques afin de faire germer l'idée d'un projet dont ils seront les porteurs.



Mes compétences :

Étude de faisabilité de projets

Gestion administrative

Typo3

Rédaction de contenus

Management

Animation

Microsoft Office

Gestion de projet

Conseil

Animation de réunions

Cahier des charges

Conception pédagogique

Diagnostic de territoire