Blandine TURPIN-LETERRE

Suite à une carrière réussie dans des secteurs d'activité variés : presse professionnelle, marketing direct (BtoB) et gestion patrimoniale (BtoC), j'ai choisi de transmettre et de partager mes compétences, pour aider chacun à mieux communiquer quelque soit le contexte.



Titulaire du Titre de "Responsable de Dispositif de Formation" (Niveau II au RNCP), je partage mon activité professionnelle entre la conception et l'animation de formation en COMMUNICATION, MANAGEMENT & RELATIONS CLIENTS, et l'ingénierie de formation.



Depuis Avril 2015, au sein d'Aladé Conseils, je développe l'EquiFormation : la formation assistée par le cheval : le cheval au service des RH.

Aladé Conseils est une société de conseil en ingénierie et gestion de la formation, pour les TPE & PME.



Adepte inconditionnelle du réseau, je place la relation dans une dynamique hautement gagnant-gagnant.

Mes compétences :

Communication

Management

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Relations clients

Gestion des compétences