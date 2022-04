Bleck Gaetan MABIALA KIBABOU

J'ai travailler à HALLIBURTON de Février 2010 à Mai 2011 en tant Q'OMC (Opérations Materials Control)au Département BAROID je suis charger de suivre les commandes des produits venant des différents Pays comme les USA,UKRAINE,CHINE,ITALIE,..entrer en relation avec la douane pour les procédures de dédouanement réceptionner les produits,insérer dans le Système d'exploitation SAP et les gestionner pour un envoi sur différent RIG pétrolier.

J'ai effectuer mes études supérieurs en cote d'ivoire d'ou j'ai obtenu mon Master en Management et Commerce International,dans le cadre de ma formation j'ai fais un stage a Maersk cote d'ivoire qui a été un grand enrichissement pour moi et j'ai pu acquérir une grande expérience dans lequel je cite mes domaines de compétences:

• Management d’entreprise et d’équipe.

• Compréhension rapide et parfaite des dossiers.

• Maîtrise de l’outil informatique.

• Gestion de la clientèle.

• Gestion de Stocks.

• Logistiques, import –exports.

• Capacité de transmettre la connaissance aux nouveaux recrus.

• Connaissances exactes des techniques de ventes.

• Principes de techniques Bancaire.

• En commerce international : incoterms de vente et d’achats, en transit, en transport international, en procédure douanière C.E.M.A.C, U.E.M.O.A en opération de change, planification, en paiement internationaux, couvertures des risques (à l’exportation, assurance crédit, gestion de change).

-Vérifier les factures d’ incoterms utilisés lors des opérations internationales (ventes, achats) pour connaitre les responsabilités endossées par la société lors du transport.

• En marketing : en prospection, notion des marchés, en communication, segmentation des marchés, contrôle de l’efficacité des actions marketing, en négociation commerciale, en politique des prix ,le positionnement des produits, les déterminant du prix, la distribution, la publicité hors média, en force de vente ,en marketing et développement durable .

• Contribue au développement des activités stratégiques, commerciales, financières de la société et en matière d’achats et négociation.

• Mais aussi toutes taches compatibles avec le profil ci mentionner en fonction des besoins de la société.

En ce qui concerne mes centres d’intérêt j'aime la musique,les voyages,suivre les film ayant une imagination débordante.



Mes compétences :

Dynamique