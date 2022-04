Bleue Com' Une Orange est une agence de stratégie globale s'adressant de la TPE à la PME en création ou développement. BCO accompagne les dirigeants dans la construction de leur stratégie communication / marketing et marque.





CONSEIL / STRATEGIE :

- Conseil et diagnostic

- Stratégie de communication

- Stratégie marketing

- Communication prise de parole



COMMUNICATION MARKETING :

- Relations presses, relations publiques

- Web Marketing

- Création identité visuelle



EVENEMENTIEL :

- Conférence de presse

- Conception Scénographie

- Création et coordination événements corporate

- Incentives

- Salon, séminaires, soirée entreprises



COMMUNICATION MARKETING SPORTIF :

- Evénement sportif

- Stratégie de communication



DIGITAL :

- Stratégie digitale

- Social Media









Mes compétences :

Conseil / Stratégie

Événementiel

Marketing Sportif

Communication Marketing

Social Media

WordPress

Microsoft Office

INDISGN

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator