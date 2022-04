Bleuenn BARS

A l'issue de ma formation de Secrétaire Comptable, j'ai été embauché en tant qu'E.V.S (Emploi Vie Scolaire) dans une école. Mes principales tâches sont la mise en forme de documents professionnels (courriers officiels, billets d'information aux familles), la gestion de la bibliothèque de l'école (mise en place d'un logiciel de gestion de bibliothèque), la gestion des mails et courriers (transfert, classements, distribution), l'accueil physique et téléphonique des parents, représentants, personnels de l'école.



Mon contrat se terminant début juillet, je souhaite trouver un emploi qui soit un peu plus dans l'accueil et le secrétariat. J'aime le contact humain, j'ai un bon sens de l'organisation, de la gestion de mon temps. Je m'adapte facilement à mon environnement de travail (lieux, équipe). Je suis réactive et j'aime le tout venant.



J'aimerais me perfectionner en Anglais afin de pouvoir travailler à un poste bilingue (réceptionniste, accueil en station touristique...).



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Rédiger les documents professionnels courants

Comptabilité générale

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Ciel Compta

Secrétariat

Mise en page

Normes rédactionnelles