Bleuenn SEVENO

Styliste free lance , pour différents secteurs , qui ont de loin ou de près un rapport au textile.

Mon expérience m'a permis d'envisager le produit dans sa globalité( Conceptions de collections, conseil, décryptage des tendances) . Ainsi je suis amenée, à conseiller , repositionner, créer des produits dans des "histoires" tout à fait originales et différentes.

Très intéressée par notre charge culturelle, je travaille également, depuis plusieurs années sur le patrimoine et son empreinte sur la création contemporaine. Question que j'avais effleurée lors de l'élaboration de collections ayant comme inspiration, l'architecture du vêtement breton. Ce qui m'avait valu, en 2000 le prix Création Bretagne, et d'être exposée dans plusieurs musées et lieux culturels de Bretagne.

C'est naturellement que je mêle mes racines à mes recherches et créations, c'est une marque de fabrique, et une source d'inspiration au quotidien.

Site : http://bleuennseveno.wix.com/bleuennseveno







Mes compétences :

Illustrator

Photoshop

InDesign

Créative

Art

Chef de projet

Design

Culture

Motivée

Relationnel

Entrepreneur

Marketing