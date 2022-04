Blidaoui ILYES

Ilyes Blidaoui

Ingénieur informatique de formation, j’évolue depuis 14 ans dans le domaine des systèmes d’information et télécommunication. J’ai occupé différentes fonctions, qui m’ont permis d’évoluer du poste d’ingénieur-programmeur à celui du chef de subdivision Gestion du projet et PIPLINE à Chef Division Offre dans la Direction Centrale des SI de TT en passant par celui Administrateur système régionale ensuite chef de projet développement des services télécom ensuite technico commercial et représentant des produits entreprise . Ces expériences m’ont permis d’acquérir une large culture informatique, télécom et commercial dans les domaines mobile et fixe et DATA.



J’ai occupé pendant 8 ans le poste de chef de projet au sein de Tunisie Télécom où j’ai assuré la conception, le développement et déploiement des projets de messagerie (SMS, Mailing, SI Demande Fixe …) et d’intégration des systèmes SOA, JMS, Talend...



Mes compétences :

Android

Basic

Blender

Cisco

Développement PHP

HTML

Linux

Microsoft Sms

Microsoft Visual Basic

MMS

MySQL

OS windows

PHP

PostgreSQL

Routeur

Routeur Cisco

SGBD

XML

Java EE

Informatique

SQL

JavaScript

Oracle