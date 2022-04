Blimont JACQUES

Marié, Père de Nicolas (23 ans) et de Margaux (19 ans), Je suis arrivé dans la région toulousaine en 1993 pour rejoindre l'équipe du Centre E.Leclerc de Blagnac au poste de chef de rayon puis responsable de département. A compter de janvier 2008, j'ai été responsable de département pgc au Centre E.Leclerc de Roques sur Garonne. La réorganisation de mon département, la conception et la conduite du chantier de la cave à vins (RLACAVE) ont été mes principales missions. J'ai aussi participé au développement du site de vente en ligne de produits alimentaires Leclerc Drive. Depuis le mois de juin 2012, je suis Responsable Département Bazar Léger.

Concepteur et Chef de Projet de GRAP (Gestion des Rayons PGC Assistée par Pda). Je cumulé depuis décembre 2014 les missions de responsable Bazar Léger et Bazar Technique. Parralelement, j'accompagne la diffusion de Grap au sein des magasins Socamil et d'autres régions E.LECLERC.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Management

Recrutement et formation