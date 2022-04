Blin CHRISTIANE

J'ai une aptitude pour la formation et le management des commercaux : rigeureur et préparation du travail

j'ai des grandes qualités de négociatrrice ce qui m'a permis d'ouvrir un grand nombre de marchés en France et à l'étranger et de développer le business

j'ai la psychologie pour transmettre se savoir faire

Gérer: c'est prévoir donc anticiper et gérer les tableaux de bord

j'ai un excellent relationnel et prend en considération mes interlocuteurs



je suis bilingue angalis



Mes compétences :

Rigueur