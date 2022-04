Blondeau MARYLINE

Je suis une spécialiste de l'information et de son décryptage au bénéfice de l'innovation ou de l'accès à la connaissance et à la culture...

J'ai ainsi passé 20 ans dans l'appui au développement (technologique essentiellement) des entreprises...

et cela fait maintenant 10 ans que je diffuse l'information sur les sciences et les techniques à destination du grand public.

Je peux tranposer mon expérience dans bien d'autres secteurs : la recherche, l'innovation, l'éducation, la culture etc

Avis à ceux qui sont intéressés par ma créativité et ma capacité à innover.



Mes compétences :

Intelligence économique

Innovation

Veille stratégique

Production de contenus

Diffusion des sciences

Médiation scientifique