Florence GILLET

Je suis responsable formation chez bongrain Gérard depuis fin 2003 à la suite du départ de l'assistante de direction RH qui assurait la gestion exclusivement administrative de la formation. Ayant par ailleurs assumé différentes fonctions au service RH depuis plusieurs années, j'ai souhaité prendre en charge la formation qui manquait à mon parcours RH et j'ai pris en mains à la fois l'administration de la formation ainsi que la partie développement. J'ai ainsi créé le poste de responsable formation qui n'existait pas en tant que tel jusqu'alors. Depuis 4 ans, j'ai en charge également le déploiement de la politique apprentissage et stagiaire de l'entreprise.

je suis en contact avec les Centres d'apprentissage, les écoles, participe aux forums dédiés au recrutement des jeunes. J'ai contribué activement , en partenariat avec l'Ecole Nationale de l'industrie Laitière, à la création d'une classe d'apprentis fromagers conducteurs de ligne. L'opération se renouvelle cette année. pour cela, je suis en contact rapproché avec les partenaires emplois jeunes (pole emploi, missions locales, CIO, ...) et je travaille avec eux pour recruter des jeunes en réorientation professionnelle.



Souhaitant évoluer dans la fonction RH, et après validation de ma récente foramtion BAC+5 à l'IGS, je suis à la recherche d'un poste de RRH, de responsable du développement RH ou de responsable de gestion des carrières, sur le secteur de la Lorraine Sud ou région de Luxeuil.



