Blondiau CÉDRIC

Création d'entreprise

"VENTE, POSE ET ENTRETIEN DES VÉHICULES DE LOISIRS"

Services à domicile, se déplace chez vous ou sur votre lieu de gardiennage

LOCATION de Camping-Car 6 places

- Nettoyage des véhicules (lavage extérieur, nettoyage intérieur)

- Vente et pose d'accessoires pour camping-car, caravane, mobilhome, etc...

- Contrôle d'étanchéité

- Petites réparations diverses

- Test, vente et pose de batteries en tout genre (pouvant aller de la petite pile de montre à la grosse batterie de poids-lourd)

- Pré-contrôle technique



Mes compétences :

Loisirs