Blue Agency est une micro agence webmarketing. Nous concevons et créons des sites Internet sur-mesure. Nous privilégions les solutions Open Source car elles sont souples et très évolutives.



Nous vous conseillons et appliquons nos solutions à toutes vos problématiques d'acquisition de trafic ciblé, de conversion et de fidélisation.



Le référencement est une de nos expertises, et nous travaillons la visibilité et le positionnement dans un esprit de pérennité.



Le retour sur investissement guide chacune de nos actions.



Nous sommes soucieux du détail... au pixel près !



Les devis sont gratuits.



Nous aimons notre métier, nous aimons le web, nous aimons nos projets et nos clients.

C'est important de le préciser ;)



A bientôt !



+++++++



DÉMARCHE



Bienvenue à tous les projets qui concernent le développement personnel, l'environnement, l'éthique, la consommation responsable, la protection animale etc.



+++++++



Mes compétences :

Open Source

Création de site web

Référencement naturel

SEO

Webmarketing

Gestion de contenu