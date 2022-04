BLUE IT se distingue au nord du Maroc par la mobilisation des meilleurs talents dans l’univers de la sécurité électronique et des nouvelles technologies de l’information et de la communication, qui ont comme principe, le développement continu ainsi que l’innovation dans un monde en pleine effervescence.



Mes compétences :

Systèmes de Contrôle d’Accès

Technologies de Sécurité

Automatisme des portes

Sécurité électronique

Vidéosurveillance

Développement informatique

Téléphonie

Installation de panneaux solaires

Installation électrique

Réseaux informatiques

ERP

Alarme incendie

Développement web

Anti-intrusion

Marketing digital

Webmarketing