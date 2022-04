Blues And Kid GROUPE DE BLUES ÉLECTRIQUE

Bonjour,

Vous voulez organiser un spectacle,

trouver une idée originale pour une scène,

une soirée caf'conc',...?



https://www.facebook.com/BluesNKid

http://blueskidblog.blogspirit.com/



Voici quelques titres en vidéo :

I'll Play The Blues : http://youtu.be/lJavSoqg5As

Days Of Old : http://youtu.be/WpbHWEHUGsw

Ain't No Sunshine : http://youtu.be/-NN7TT6WDOo



Merci, merci de votre écoute.

Nous serions très heureux de participer à votre

programmation 2014-2015.



Musicalement votre.



Hervé de Blues & Kid

06 34 23 48 91