Amélie SINARD

Ayant un double parcours culture et communication, j'ai à la fois exercé en agences de communication et événementiel, au sein d'associations, de collectivités ou d'établissements culturels. Occupant des postes de chargée de production, coordination, communication ou de direction de projets, j'ai développé des compétences en termes de stratégie, de conception, ainsi qu’un un réel savoir-faire en termes de production artistique, éditoriale et événementielle.



SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES

# Développement : réponse à des appels d’offre publics et consultations privées, recherche de financements, développement de partenariats

# Conception & direction : définition des axes, rédaction, relation client, management d’équipe

# Administration : élaboration contrat, gestion budget

# Stratégie : définition du positionnement, de l’identité et mise en oeuvre du plan de communication

# Production : gestion planning, logistique, technique, suivi fournisseurs

# Art & Innovation : bonne connaissance et curiosité pour les formes artistiques émergentes, la création numérique et les nouvelles technologies



Mes compétences :

Technique

Suivi budgétaire

Créativité

Recherche de financements

Communication

Organisation

Logistique

Développement de partenariats

Montage de projets

Production