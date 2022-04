Bluteau ALLAN

Actuellement en poste chez Nexter Systems, systémier-intégrateur dans l'armement, je m'occupe des problématiques d'ergonomie physique dans les véhicules blindés: accessibilité visuelle et physique aux véhicules et aux équipements, aménagements cabine, confort postural, compatibilité des efforts de manipulation, anthropométrie, caractérisation des ambiances physiques, etc.



Les outils utilisés sont divers, et passent par l'utilisation de normes, la réalisation d'études par des laboratoires, la CAO (Human Builder avec Catia), la technologie de 3D immersif (Cave) ou encore la réalisation de maquette physique échelle 1.



Chez Nexter systems, l'ergonome physique intervient dans l'ensemble des projets et durant toutes les phases de conception (du choix de concept, en passant par les préconisations de conception lors de la conception détaillée d'un concept, pour finir par la qualification des produits.



Je suis donc amené à travailler en étroite collaboration avec un designer, des ergonomes cogniticiens ou encore des architectes mécanique et produit. Ces interactions professionnelles sont en adéquation avec mon parcours scolaire.



Je suis en effet diplômé en Ergonomie, Design et Ingénierie mécanique à l'UTBM, où j'ai pu étudier les différentes méthodes de conception spécifiques à l'ingénierie. A travers cette école, j'ai pu apprendre à maitriser certains logiciels de conception et de simulation (Catia, Solidworks, Mayka, Cadmould, Abaqus...) et bénéficier d'une approche du domaine des designers.Durant mon stage de fin d'études de 6 mois au sein de Handpresso (concepteur de machines à expresso), une filiale de Nielsen Innovation, j'ai participé à différents projets en intervenant dans les phases de recherche de concepts, de développement de produits, de réalisation de prototypes et de tests associés, ainsi que la gestion des fournisseurs et fabricants à l'international.



Avant d'intégrer cette école, j'ai suivi une formation en ergonomie à l'université Paris Sud XI (Master Professionnel d'Ergonomie), spécialisée en conception de produit. J'ai aussi pu effectuer un stage de 6 mois au sein de l'entreprise Renault (Technocentre) dans le service d'Ergonomie Cognitive, qui fut par ailleurs très instructif. J'ai fait le choix d'intégrer une formation d'ingénieur suite à ce stage afin de pouvoir suivre un produit de la phase d'avant projet (ergonomie cognitive) jusqu'à sa finalisation (prototypage), donc durant toute sa phase de conception.



L'ergonomie reste cependant ma formation principale et le domaine dans lequel j'aspire à évoluer, tout en ayant des compétences dans le domaine de l'ingénierie mécanique et du design. Ces compétences me permettent aujourd'hui de mieux dialoguer avec mes interlocuteurs les plus proches.



Avec la croissance de l'intervention de l'ergonomie physique dans les projets de Nexter Systems, je suis aussi amené à manager une petite équipe d'ergonomes physiques.



Mes compétences :

Biomécanique

Ergonomie

Gestion de projet

Innovation

Anthropométrie

Ergonomie physique

Automobile

Aménagement intérieur

Défense