Blyce Ursula TONDA

Issue d'une formation ingénieur en Production-Logistique, j’ai de solides connaissances en lean-manufacturing, en outils 5S et en méthodes de gestion de production. Dans la gestion de production je suis fortement intéressée par l’amélioration en continue des méthodes de travail et des postes de travail, ainsi que par la planification et l’ordonnancement des opérations. Je suis également intéressée par la gestion de projet, de la préparation à la réalisation et/ou à la mise en place des plans d’action. Facile d'adaptation, travailler en équipe est toujours d'un apport bénéfique. Dotée d’une grande ouverture d’esprit, je m’implique diligemment dans mon travail avec rigueur et persévérance.



Mes compétences :

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gantt

Visual Basic

Microsoft Word

AMDEC/FMECA

PDCA

Arbre des causes

PERT