Bmb FORMATIONS ET CONSEILS

Spécialiste de la maintenance des bâtiments et de l’entretien, Brigitte Mounier, dirigeante de FORMATIONS ET CONSEILS, vous accompagne en vous proposant une large gamme de prestations répondant aux obligations réglementaires et dans l’évolution de votre personnel.

Nous vous proposons des formations réglementaires de type habilitation électrique, habilitation travaux en hauteur, amiante sous section 4, SST, gestes et postures ainsi que des formations qualifiantes en maintenance et en entretien.

En quelques mots, FORMATION ET CONSEILS travaille pour des groupes comme DEKRA INDUSTRIAL, des PME comme ADELFA, les centres de formations GRETA Monts du Beaujolais, ainsi que pour le réseau d'artisans de sa région.

Vous pouvez nous contacter et consulter notre catalogue via notre site en ligne.

http//www.formationsetconseils.fr

Pour un catalogue plus complet vous pouvez aussi aller sur le lien suivant.

http://fr.calameo.com/books/004359572e8f645864207



Mes compétences :

Technicien de maintenance

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ciel Compta

Hygiène

Échafaudages

Amiante

Electricité