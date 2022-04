Bmconseil RH

Situé à Chantilly , dans l'Oise à 30 km de Paris et proche de l'Ile de France, BMC est un cabinet spécialisé dans la gestion des ressources humaines, le recrutement, l'accompagnement des salariés, le développement des compétences et la formation RH (centre de formation agréé).







Nous sommes à même de vous proposer plusieurs offres répondant aux différents besoins spécifiques de votre entreprise.







La société BMC a été créée en Mai 2009 à Chantilly, dans l'Oise, à 30 kms de Paris et aux portes de l'Ile de France. En Mai 2013 le bureau de Nice - Saint Raphaël voit le jour afin de répondre aux besoins de nos entreprises clientes implantées dans le Sud-Est.







BMC est un cabinet RH spécialisé dans le Recrutement, l'Accompagnement des salariés, le Développement des compétences et la Formation pour les groupes, PME, PMI des secteurs privé et public.







BMC est partenaire du Groupe Advisi RH: 3 bureaux en France (Amiens, Lille, Lyon) et 1 bureau à Casablanca (Maroc). Cette association nous permet de quadriller l'ensemble du territoire national.