Bmd DAMAN 다만

• Traduction de documents officiels.

• Assister aux réunions pour traduction.

• Agir entant qu’interface entre l’entreprise et ses partenaires en Algérie comme à l’étranger.

• Prise en charge du recrutement de la main d’œuvre étrangère.

• Suivi de la validité de la durée de séjour et effectuer la prorogation au niveau de la wilaya d’Alger.

• Etablissement de l’autorisation provisoire du travail « APT ».

• Etablissement du permis de travail « PT ».

• Contrôle de la validité des permis de travail.

• Renouvellement des permis de travail.

• Assurer la délivrance des récépissés de la carte de séjour temporaire.

• Prolongation du séjour temporaire jusqu'à l’obtention de la carte de résidence.

• Déclarations des démissions avec établissement des avis de départ définitifs.

• Assurer la gestion du département et rendre des rapports hebdomadaires aux supérieurs (le directeur administratif et le responsable de la main d’œuvre étrangère des projets à la société



Mes compétences :

