Bmobile AGENCE

Depuis plus de 3 ans, l’agence Bmobile s’intéresse et se positionne sur les processus de conversion sur le mobile ; son ambition est de concevoir des outils mobiles innovants et adaptés aux usages et besoins des utilisateurs finaux. Quels que soient la technologie et le support utilisés, Bmobile assure une prestation de conseil dans la mise en place de services utiles et pratiques tout en veillant à véhiculer une image positive des marques, produits, services ou institutions concernés.



L’agence est également reconnue comme organisme de formation, afin de renforcer l’autonomie de ses clients dans la gestion de leurs outils web et mobile.





Mes compétences :

Responsive design

Emailing responsive

Mobile marketing

Emailing