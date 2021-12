J'apporte, depuis maintenant 4 ans, un soutien inconditionnel (étude et/ou conseil) aux professionnels pouvant être confrontés, dans le cadre de leurs métiers, à des négociations difficiles.



Ayant accès à dimportantes bases de données informatiques et fort dun réseau de professionnels issus de secteurs d'activités divers (industriels, informaticiens, analystes d'affaires, juristes, économistes, financiers, influenceurs), experts avec lesquels j'ai eu la chance de travailler préalablement pour qualification (qualitative et quantitative), j'endosse la responsabilité d'un gestionnaire d'études et/ou de projets au service de vos performances économiques et environnementales.



Pour cela, mes offres se déclinent comme suit :



Etudes :

- Sourcer de nouveaux fournisseurs en France et à l'international (IT, matières premières, transports, énergies, sous-traitance, produits finis/semi finis et services en tout genre) ;

- Etudier un secteur d'activité, une zone géographique, des flux de marchandises ou des flux financiers ;

- Assurer de la fiabilité de vos fournisseurs actuels ou potentiels ;

- Comprendre les raisons d'une offre concurrentielle d'un des acteurs de votre secteur d'activité ;

- Effectuer une mise en concurrence lors d'une procédure d'Appel d'Offres et négocier les meilleures conditions dachats possibles pour mes donneurs d'ordres.



Conseils :

- Mise en place dune cellule d'Intelligence Economique (recueil d'informations, veille, analyse, protection des données et influence) internalisée ou externalisée afin de rester au fait des évolutions dun secteur dactivité ;

- Analyse dun portefeuille des achats, définition et rédaction de CdC (technique et logistique), sourcing, rédaction de Request For Informations et de Conditions Générales dAchats, gestion de procédures dAppel dOffres, négociations (en gré à gré ou avec mise en concurrence), contractualisation, mise en place de KPI, suivi de laffaire, Retour dExpérience ;

- Faire appel aux services temporaires dun consultant acheteur avec des qualifications spécifiques.



Les différentes études et missions de conseil que jai pu réaliser ces dernières années ont permis des économies conséquentes pour mes donneurs dordres.



Je suis joignable par téléphone et par courriel si vous avez la moindre question concernant mon profil, mes expériences, mes références ainsi que mes méthodes de travail.



