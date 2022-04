François SINODINOS

Un monde continu de croire que l’on peut avoir une croissance infinie dans un monde fini, un autre monde apparait persuadé que cette croyance est dépassée.



La finalité d’une entreprise n’est pas uniquement de crée de la richesse financière , c’est aussi créer de la richesse humaine qui réponde aux enjeux et aux attentes légitimes de chaque être humain.



Aujourd'hui nos environnements VICA (Volatile Incertain Complexe et Ambigu) entrainent l’interdépendance des hommes et des systèmes alors même que le besoin d’individuation d'empowerment et d'engagement de chacun est de plus en plus vital à la performance individuelle et collective.



Résoudre les problématiques d'adaptation de changement et de transformation pour développer le capital humain à l'échelle des Individus de leurs relations et de leurs organisations est ce qui m'anime aujourd'hui pour accompagner un Mieux être, Mieux Vivre et Mieux Travailler.



Parce qu'une entreprise orientée "salarié" est bien plus performante orientée "client".



- LSP Lego Serious Play Facilitateur 2015

- ANC Approche Neurocognitive et Comportementale (Certifié) 2012

- PCM Process Communication Management (Certifié) 2011

- DRH

- Direction Pôle Projet

- Gestion de projet

- Connaissance globale et opérationnelle de l’Entreprise



Dix ans passées en SSII et Cabinet de Conseil

Dix années d'entrepreneuriat



Mes compétences :

Commerciale

Communication

Formation

Management

Process Com

Ressource humaines

ANC Approche Neurocognitive et Comportementale

LSP Lego Serious Play