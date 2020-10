Bom RECRUTEMENT (BOM RECRUTEMENT)

BOM Recrutement est un cabinet de recrutement spécialisé dans le recrutement du personnel soignant.

Nous intervenons dans les maisons de Retraite, les Cliniques et chez les Particuliers.

Notre cabinet est porteur de valeurs : respect, dignité et légalité.

Nos auxiliaires de vie portent en elles lamour de ce métier afin dassurer le bien-être physique et psychologique des patients.

Grace à notre méthode de recrutement très sélectif, nos aides- soignantes sont méticuleusement choisi (es) selon vos critères et sont formé (es) pour gérer les situations urgentes et délicates.



Nous recrutons :

Des auxiliaires de vie diplômé(es) et expérimenté(es)

Des Aides-soignantes de vie diplômé(es) et expérimenté(es)

Des infirmier(es)

Des Aide-ménagères qualifiées et expérimentées

Des Agents dentretiens diplômés et expérimentés

Dame de compagnie



Consultez nos offres : www.bom-recrutement.fr

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation : bomrecrutement@outlook.fr