Boriana KICHKILOVA

Bonjour,

(Mise à jour le 09/03/2021)



www.boridiet.com

https://kichkilovaboriana.wixsite.com/dieteticienne



Je propose depuis le début du confinement (mois de mars 2020) des consultations diététiques en distance.



Je propose des ateliers Nutrition aux entreprises situées près de Marseille.



Vous avez envie de perdre du poids,

vous avez envie d'un fondant au chocolat,

que faire lorsque vous avez envie de manger sans avoir faim

Je vous propose un travail sensoriel autour des aliments



Vous avez besoins de conseils diététiques pour augmenter vos performances sportives,

vous êtes végétarien et vous ne savez pas comment remplacer la viande et le poisson dans votre alimentation,

ou tout simplement vous voulez équilibrer votre alimentation,



n'hésiter pas à me contacter.

Je vous aide à adopter une alimentation saine et équilibrée tout en restant en harmonie avec votre corps



Faite de votre alimentation votre aillée et retrouver un poids idéal.