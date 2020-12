Boris BLANCKEMANE

Après 8 ans de prestation de service en tant qu'analyste pendant lesquels j'ai pu découvrir le monde des SI, parfaire mes connaissances techniques en COBOL, DB2, SQL et VBA et améliorer mes connaissances fonctionnelles en assurance-vie et en gestion des arrêtés de compte, je me réoriente dans la gestion de l'information et des connaissances et suis actuellement la formation de l'Institut National des Sciences et Techniques de Documentation en vue d'obtenir le titre RNCP I de Chef de projet en Ingénierie documentaire.

Actuellement à la recherche d'un stage de 4 mois dans les domaines suivants:

- mise en place et administration de base de données et de système de gestion documentaire,

- projets en rapport avec le web sémantique,

- analyse sectorielle et veille économique.



Mes compétences :

Cobol/CICS/DB2

HTML

VBA

ZOS

SQL

Cubase

Microsoft office

Access

Wordpress

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint