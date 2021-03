Boris GAUTIER

Je suis Projeteur en CAO 3D sur Creo/Pro-engeneer au sein de la société ABB pôle foudre basée à Bagnères de Bigorre (65) et je sais aussi utiliser Catia V5 ou Autocad.

Je suis également utilisateur expert du systeme PLM Windchill.



J'ai travaillé au sein de bureau d'études dans les domaines de l'outillage Aéronautique, le ferroviaire et les systèmes automatiques de transport de personnes au début de ma carrière avant de m'orienter vers les appareillages électriques Haute Tension puis enfin vers les dispositifs de protection contre la foudre.



Inventif, titulaire de plusieurs brevets d'invention j'ai de solides compétences en mécanique, électromécanique et électricité.

J'ai également des compétences dans le domaine des arcs électriques et je dispose de notions basiques en électronique.



Franc, courtois et respectueux je suis un membre clé des équipes auxquelles je suis intégré.



Je parle correctement Anglais.



Mes compétences :

CAO/DAO

Mécanique

Électricité

PAO