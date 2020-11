Passionné par les cultures et les langues, je m'intéresse depuis ma jeunesse aux méthodes de communication et à la langue, inspiré par des voyages linguistiques en Allemagne et des séjours en Écosse et en Afrique. J'ai eu de nombreuses expériences très variées, d'ouvrier maçon à stagiaire en animalerie, en passant par Président d'une association étudiante. Je fais du volontariat hebdomadaire dans un refuge pour chiens abandonnés, pratique la musculation au quotidien et écrit des nouvelles en langue française (en cours de publication) et des poèmes en anglais (à publier).



Ma vocation est la recherche en langues et linguistique et j'ai pour objectif de devenir chercheur dans ce domaine pour y publier mes recherches et travaux.