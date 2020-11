Charline BARTHAS (CHARLINE BARTHAS)

Je suis étudiante en deuxième année de Master de traitement de l'information, linguistique et traduction (TILT) à l'Université de Toulon et je suis actuellement à la recherche d'un stage en traduction (Anglais-français et français-anglais).



J'ai obtenu une licence en langue, littérature et civilisation monde anglophone à l'Université d'Avignon. J'ai eu l'occasion de passer une année à l'Université de Leicester, en Angleterre, dans le cadre du programme d'échange d'étudiants Erasmus. Grâce à cette opportunité, j'ai amélioré mon anglais et j'ai pu m'immerger dans la culture anglaise. Je parle couramment l'anglais ; j'ai un niveau intermédiaire en allemand et un niveau débutant en espagnol et en coréen.



Ce stage serait pour moi loccasion de développer des compétences professionnelles complémentaires à ma formation.