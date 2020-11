Diplômée d'une Licence en Langues étrangères appliquées à l'Université de Bourgogne à Dijon, je suis actuellement en deuxième année de Master en Traitement de l'Information, Linguistique et Traduction à l'Université de Toulon.

Dans le but de valider mon master et d'acquérir une expérience professionnelle je suis à la recherche active d'un stage dans la traduction en anglais et en espagnol pour une durée minimale de 3 mois à partir du mois de Mars 2021.