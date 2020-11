Diplômée en licence LLCER Espagnol à luniversité de St Quentin en Yvelines, je suis actuellement en 2ème année de Master Traitement de l'Information, Linguistique et Traduction. Très attirée par la langue et la culture espagnole, mon projet professionnel est de devenir Traductrice, adaptatrice de l'Espagnol vers le Français.

Parallèlement je donne pendant mes temps libres des cours de langues et joccupe un poste en tant quhôtesse daccueil bilingue chez Phone Régie.